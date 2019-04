Tchad : face à la pénurie de gaz, la pression s'accentue sur le Gouvernement

Le Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC) a annoncé ce lundi, dans un communiqué, qu'il concède un délai de trois jours au Gouvernement "afin de trouver une solution à cette pénurie de gaz. Passé ce délai, des actions de protestation d’envergure seront déclenchées jusqu’à la satisfaction totale des revendications légitimes des populations qui ne demandent que juste un peu de feu pour faire cuire ce qui leur tient lieu d’aliments."



Le Collectif "constate avec regret qu’en dépit des sorties fortement médiatisées des plus hautes autorités rassurant les ménages de la disponibilité permanente du gaz butane depuis le 4 avril dernier, les ménagères continuent à effectuer un véritable chemin de croix en quête du précieux combustible", selon son président Dingamnayal Nely Versinis.



D'après le collectif, "cette pénurie de gaz butane qui perdure depuis deux mois et demi, touche chacune et chacun de nous (...) Face à cette situation, l’heure est à la mobilisation et sensibilisation afin de mener des actions concrètes et pacifiques pour exiger de nos autorités le droit à l’alimentation."