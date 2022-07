Tchad : face à la saison des pluies, les ponts en bois se multiplient à N'Djamena

En cette période de saison des pluies, le phénomène de construction de ponts en bois prend de l'ampleur dans certains quartiers de N'Djamena, avec les éventuels risques que cela comporte.



Dans le souci de désengorger les passages, certaines personnes se sont érigées en super constructeurs de ponts à base de bois, pour faciliter le passage aux usagers en cette période pluvieuse.



Mais force est de constater que derrière cette idée, les initiateurs voudraient bien tirer profit de leurs actions, en faisant traverser des passants, moyennant une certaine somme d'argent qui peut être jugée comme étant dérisoire.



Même si à la base, cette action peut être considérée comme un acte louable, il n'en demeure pas moins que cela comporte de risques, à savoir par exemple une chute qui peut s'avérer dangereuse pour les usagers. N'étant pas construits à base de matériaux durables, ces ponts, pour ainsi les appeler, peuvent s'écrouler à tout moment et constituer un danger pour les personnes qui les utilisent comme passage.



Face à cette situation, les autorités des différentes communes de la ville de N'Djamena sont interpellées afin de se saisir de ce phénomène qui gagne certains quartiers de la capitale. Par ailleurs, il est question d’améliorer les installations des ponts en bois pour qu'ils puissent être mieux praticables, et plus solides pour le bonheur de tous.