Tchad : face au Covid-19, déjà 6 mois de couvre-feu à N'Djamena et dans des provinces

Depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 au Tchad, le 19 mars dernier, le pays a enregistré 1193 répartis dans 17 provinces, 85 décès et 1007 guéris Le Tchad est l'un des pays les moins touchés au monde, notamment grâce à des mesures drastiques qui ont été prises très tôt.Le 2 avril 2020, un couvre-feu a été instauré par décret. Dans un premier temps, il a concerné les provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-kebbi Ouest, du Mayo-kebbi Est et la Ville de N’Djamena.Aujourd'hui, le couvre-feu concerne les provinces du Guéra, du Kanem, du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi Est, de la ville de N'Djamena, à Mandelia, au Logone-Gana et de N'Djamena-Farah à Guitté.Il a été renouvelé continuellement par période de deux semaines et est en vigueur jusqu'à présent.Initialement de 19 heures à 6 heures, il s'est progressivement assoupli de 23 heures à 5 heures du matin."Chaque semaine nous réévaluons la situation et si nous sommes convaincus que des restrictions peuvent être levées sans mettre en cause ou en danger la sécurité sanitaire de nos compatriotes, une telle décision sera prise dans ce sens", a expliqué lundi le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.Un état d'urgence sanitaire a également été décrété le 25 avril 2020. L'Assemblée nationale a approuvé une prolongation jusqu'à octobre prochain.Le monde a franchi une étape importante cette semaine lorsque l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'un million de personnes étaient décédées des suites du coronavirus. Plus de 33 millions de personnes ont été infectées par le virus depuis son apparition fin 2019, et ces chiffres devraient augmenter à mesure que d'autres pays tireront la sonnette d'alarme à propos des deuxièmes vagues.La pandémie de coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement, le nombre de décès ne cessant d'augmenter alors que l'impact économique continue de menacer des décennies de croissance du développement humain.