Tchad : face aux faibles recettes, Déby demande "plus d’imagination"

Le chef de l'Etat, Idriss Déby a tenu ce matin la réunion hebdomadaire sur les régies financières La rencontre a permis de faire un état des lieux des recettes publiques et des dépenses.



"L’exercice est régulier. La constante s’est imposée par la rareté des ressources. En ces temps, les régies financières se doivent d’être performantes. C’est ce qui est recherché à travers cette réunion dirigée par le Chef de l’Etat", explique la Présidence.



Qu’elles soient administratives, fiscales ou douanières, les recettes de toutes les régies ont été passées au crible permettant de dégager une idée claire quant à l’évolution des recettes et des dépenses. "La légère amélioration observée incite à l’optimisme", renseigne le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar.



L’objectif affiché est une amélioration significative des recettes, seul moyen pour l’Etat de faire face à ses charges régaliennes. Pour ce faire, le président de la République a exhorté chaque responsable et chaque service à plus d’engagement et d’imagination pour aller de l’avant.