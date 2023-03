Tchad : festivités et cocktail à Kelo pour agrémenter la Journée de la femme

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, édition 2023, le bureau de soutien du Palais de l'Union de la Tandjilé a offert un cocktail à ses militantes, après le défilé sur la place de l'indépendance.



Après cette réception, les coordinateurs provinciaux, Salim Siboro et Zenaba Adoum Arabi, sont intervenus pour féliciter les filles et les femmes militantes du MPS, et leur ont demandé de cultiver la paix et le vivre-ensemble.



Par ailleurs, ils ont souligné l'importance de lutter pour une transition apaisée. La cérémonie s'est achevée par une soirée dansante entre les jeunes.