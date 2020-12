Tchad : fête de Noël à Pala, sept traumatismes enregistrés

La commémoration du réveillon de la naissance de Jésus Christ s'est déroulée avec quelques dégâts dans la province du Mayo Kebbi Ouest et principalement dans la ville de Pala, chef-lieu de ladite province. Selon les responsables sanitaires, sept personnes ont été blessées dans divers mouvements.



Le bilan de la fête présente sept traumatismes répartis comme suit : trois cas de blessures légères suite à des bagarres, trois cas d'accident de la voie publique et un cas de blessures par arme à feu du membre inférieur gauche. Pour ce cas, il s'agit d'un militaire qui a tiré a bout portant sur un homme à la sortie d'un bar dans la nuit du 24 au 25 décembre. La victime se dit innocente de cette situation qui lui est arrivée. Car le blessé se dit nouvellement arrivé à Pala et affirme n'avoir jamais eu un différend avec celui qui lui a fait du mal. Tous ces cas sont sans danger, rassure le délégué de la santé de la province du Mayo Kebbi Ouest, Dr. Ali Bafou.



Beaucoup de fidèles chrétiens des différentes confessions religieuses ont passé la veillée dans des églises. Certaines églises ont fermé les portes tôt afin de respecter les mesures gouvernementales, d'autres par contre ont préféré juste célèbrer la fête de Noël le 25 décembre.