Tchad : fin de l’atelier sur les thématiques de plaidoyer sectoriel à Abéché

Ouvert le 07 mars 2022, l´atelier de réflexion sur l´identification des thématiques de plaidoyer sectoriel s’est achevé le 10 mars dernier, dans la salle de réunion du Centre de documentation des organisations de la société civile d´Abéché.



Cet atelier a regroupé une quinzaine de participants, constitués d’enseignants, chercheurs et responsables des coalitions des organisations de la société civile, venus de trois provinces, à savoir : le Guera, le Wadi Fira et le Ouaddaï.



Durant quatre jours des travaux, les participants se sont familiarisés avec plusieurs thématiques, notamment : les étapes d´élaboration d'une stratégie de plaidoyer, les différentes étapes du processus décisionnel, l´adaptation d'un message aux intérêts d'un public cible.



Les participants ont formulé une motion de recommandation dans laquelle ils demandent de : respecter le cahier de charges d´exécution du projet Biteha II ; impliquer davantage les organisations de la société civile dans le suivi de la gestion ; confier la gestion du projet Biteha II à la société Allemagne GKA ; faire des forages équipes dans les sites stratégiques en milieu urbain en ayant recours à l´ONG Oxfam qui œuvre déjà dans ce domaine.



Enfin, il est question de démanteler les installations frauduleuses qui entravent le partage équitable de l´eau, et au PASOC, de renforcer les échanges entre les OSC et le monde de recherche.



Pour sa part, le coordinateur du projet POSOC, Bakhit Youssouf Idriss, a relevé que son projet vise à renforcer les efforts visant à promouvoir un environnement propice pour les OSC, dans les pays partenaires et d’encourager une participation constructive et structurée des OSC aux politiques intérieurs du pays partenaires au cycle de programme de l´Union européenne et aux processus international.



Mettant terme aux travaux, le directeur du cabinet du gouverneur, Madjiyambaye Djasré a précisé que les acquis de cette formation et les expériences partagées en lien avec des thématiques pertinentes de l’heure, serviront de socle pour l´élaboration des argumentaires de plaidoyer auprès des décideurs publics, en vue de mieux contribuer à la préparation et l´élaboration des politiques au Tchad.



Pour lui, les connaissances acquises, contribueront efficacement à alimenter les discussions avec les plus hautes autorités de la République, dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre des stratégies et programmes nationaux de développement, notamment le Programme national de développement qui vient d´être lancé, et la promotion de la bonne gouvernance et de l´État de droit au Tchad.