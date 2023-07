Tchad : fin de la 6ème assemblée des communes avec un engagement fort pour la cohésion sociale

Sous le thème inspirant "Les communes, centre de consolidation et de la cohabitation sociale du Tchad", la 6ème édition de l'Assemblée Générale ordinaire de l'Association Nationale des Communes du Tchad (ANCT) s'est clôturée le 21 juillet 2023. Bartchiret Fatimé Zara Douga, la maire de la ville de N'Djamena et présidente de l'ANCT, a mis en avant les échanges fructueux et les débats qui ont eu lieu autour de ce thème, soulignant l'importance de l'union au sein de l'association pour porter la voix des communes et répondre aux exigences croissantes des concitoyens.



Hamid Guerdi Moukou, secrétaire général adjoint du ministère de l'administration territoriale et représentant du ministre, a salué les trois jours de travaux qui ont permis de définir les orientations pour créer un climat apaisé, favorisant une cohabitation harmonieuse pour tous les citoyens.



Les échanges riches en enseignements au cours de cette rencontre ont renforcé la confiance en l'avenir de l'ANCT et de ses actions futures en faveur du bien-être communautaire et de la quiétude de tous.



La cérémonie de clôture s'est tenue en présence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, marquant ainsi l'importance accordée par les autorités à cette initiative prometteuse pour l'avenir du pays.