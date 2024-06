Tchad : fin de la caravane de MEDREX sur la chirurgie de l'exercice militaire

Ce mercredi 26 juin 2024, a eu lieu la clôture de l’exercice militaire médicale dénommé MEDREX. C'était une caravane médicale entre les armées américaine et tchadienne.



La cérémonie de clôture de cette action médicale militaire s'est déroulée à N'Djamena, à l'Hôpital militaire d'instruction, garnison. La cérémonie de clôture a été présidée conjointement par le chargé d'Affaires de l’ambassade des Etats-Unis au Tchad, Richard Swart et le chef d'Etat-major des armées adjoint, le général Yangmargué Beh Félix.



Lors de la cérémonie de clôture, Gary Senecal, commandant de la 402ème équipe de la chirurgie et de la réanimation avancée, a déclaré qu’au cours de ce MEDREX, des dizaines d'opérations chirurgicales et des centaines des patients ont été traités.



Il a ensuite présenté ses gratitudes aux responsables militaires, et au personnel de l'ambassade des États-Unis, pour leur soutien en matière de coordination et de logistique, tout au long de cette mission.



Dans son discours de clôture, le chef d'Etat-major des armées adjoint, le général Yangmargué Beh Félix, a souligné que l'exercice Tchad-USA a permis de faire des consultations aux militaires et aux civils, dans les domaines variés, notamment la prise en charge médico-chirurgicale gratuite des civils et des militaires, la formation pratique du personnel de la santé sur le terrain, la formation des formateurs en TCCC et CASEVAC, la prise en charge du VIH/SIDA avec l'ouverture de plusieurs sites dans les zones de défense et de sécurité, la formation et le recyclage des infirmiers militaires, la mise en place du projet ECHO et la construction des infirmeries dans les zones de défense et de sécurité en cours de réalisation, etc.



Le général Yangmargué Beh Félix a enfin remercié l'ambassade des États-Unis au Tchad et aux autorités américaines, pour cette coopération agissante qui existe entre les deux armées.



Au terme de son discours, il a souhaité par la même occasion, la pérennisation de tels événements qui permettent un partage d'expériences.