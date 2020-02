Tchad : fin de la première session ordinaire pour la CNDH

Les travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) ont pris fin jeudi au Palais de la Démocratie à Gassi, dix jours après le lancement.



Le président de l’Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a officié la cérémonie en présence du ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi, du président de la Cour suprême, Samir Adam Annour, et des diplomates accrédités au Tchad.



Au cours de la session, les membres du bureau exécutif ont été élus. Djidda Oumar Mahamat a été élu président, Bingare Larmé Jacques a la fonction de rapporteur général et Me Zara Tornang est secrétaire de la CNDH. Il sont élus pour un mandat de quatre ans.



L'élaboration des textes statutaires et leur application était au centre de cette session ordinaire.



Trois commissaires de la CNDH, tirés au sort, auront un mandat de 2 ans. Les cinq autres auront le même mandat que le bureau exécutif.



Dans son discours, le président de l’Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a déclaré que les membres de la CNDH auront à assumer une mission exaltante, celle de veiller au respect des droits de l’Homme consacrés par la constitution et d’autres instruments juridiques nationaux et internationaux.



"Vous devez transcender les intérêts partisans de vos associations et corporations respectives, pour vous consacrez essentiellement et uniquement à la défense des intérêts généraux pour lesquels, vous avez été choisi", a-t-il souligné.



Dans son intervention, le président de la CNDH, Djidda Oumar Mahamat, a précisé qu'il reste la mise en place du bureau exécutif pour la protection du droit des citoyens.