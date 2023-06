Tchad : fin de la tournée de fausses promesses et de charme

Le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby vient d'achever sa deuxième randonnée de charme au sud du pays. Que de promesses de Gascon servies à la population, dans un but purement électoraliste !



Si vous recevez les innombrables promesses d'un Mahamat Déby Itno en repentance et en quête de popularité, cela n'engage que vous. Devinez un instant ! Doba, ville pétrolière, après 23 ans, bénéficierait enfin de 15 kilomètres de bitume. Pala, la « ville rurale » où on kidnappe régulièrement, bénéficierait-elle aussi du goudron.



Le sempiternel bitumage de la route la rattachant à Léré serait une réalité. Le général Mahamat Kaka annonce aussi l'électrification de la bourgade pour lui donner enfin une face urbaine. Koumra, l'autre misérable cité quasiment sans eau, où des éleveurs fusillent impitoyablement même des nourrissons serait enfin abreuvée abondamment et gratifiée d'écoles.



La République serait enfin reconnaissante à son fils, Ngarta Tombalbaye. Un mausolée sur sa tombe près de 50 ans plus tard. Des « magistrats intègres » seront affectés dans la région, probablement pour juger sans ménagement ces hors-la-loi d'éleveurs. La Tandjilé quant à elle, serait enfin désenclavée. La ville de trop merveilleuses comme promesses !



Les tenir, le général chef de la junte s'en tient les côtes, sachant que la Transition ne durera plus que 15 mois. Même s'il envisage briguer un mandat présidentiel (le Dialogue lui en donne le droit), les Tchadiens sont moins dupes, car ils ont énormément appris des mensonges effrénés et éhontés durant les trois décennies de la gouvernance de son géniteur dont il a grandement hérité.



Monts et merveilles leur ont été promis. Les premières pierres de construction d'infrastructures rassemblées, pourraient construire un édifice. D'ailleurs, ces grands projets annoncés par le président de transition se chiffrent à des milliards. Leur réalisation semble impossible en raison des maigres ressources financières du pays.