Tchad : fin de "mission" pour les 14 généraux de l’ex-CMT

N’Djamena - Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a rendu hommage ce 8 octobre aux 14 anciens membres du Conseil militaire de transition (CMT), à l’occasion de la cérémonie de clôture du dialogue national inclusif et souverain.



« Au terme de la première phase de la transition, je voudrais rendre un vibrant hommage à mes 14 valeureux frères d’arme, membres du Conseil Militaire de Transition, qui ont bravé vents et marées pour m’accompagner dans le sauvetage de notre pays du néant institutionnel après le décès tragique du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, tombé sur le champ d’honneur », a affirmé Mahamat Idriss Deby.



« Dans le dévouement, l’entente, la cohésion et la concertation permanente, ces grands hommes d’honneur ont joué un rôle déterminant dans la réussite de la première phase de la transition. La patrie n’oubliera jamais leur rôle historique et leur contribution salvatrice », a ajouté le président de la transition.



La plénière s’est levée et a ovationné les 14 officiers généraux. Ils bénéficieront d’un statut spécial accordé par la plénière du dialogue national.



Si leur mission est finie au sein du désormais ex-CMT, les 14 officiers jouent un rôle majeur en matière de sécurité et défense nationale.