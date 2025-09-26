Tchad : fin du Colloque International et 30e anniversaire de la HAMA







La Présidente de la HAMA, Halimé Assadya Ali par ailleurs vice-présidente du RIARC, a ensuite pris la parole pour saluer la réussite de ces assises, remercier l’ensemble des délégations venues de divers pays africains et réaffirmer l’engagement de son institution à poursuivre la lutte contre les discours de haine. Elle a ensuite cédé la tribune au Président du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), Me René Bourgoin, qui a prononcé le discours de clôture.





Il a insisté sur l’importance de renforcer la coopération entre instances africaines de régulation et a appelé à la mise en œuvre effective des recommandations issues de ce rendez-vous, qui s’achève ainsi dans une atmosphère de convivialité et de détermination collective.