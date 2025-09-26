Alwihda Info
TCHAD

Tchad : fin du Colloque International et 30e anniversaire de la HAMA


Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Septembre 2025


Les travaux du Colloque international couplé au 30e anniversaire de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) sont clôturés.
La cérémonie de clôture est marquée par des moments forts, avec la lecture de la synthèse des travaux, de la Déclaration de N’Djaména contre le discours de haine dans les médias, des recommandations ainsi que de la Motion de remerciements.


Tchad : fin du Colloque International et 30e anniversaire de la HAMA



La Présidente de la HAMA, Halimé Assadya Ali par ailleurs vice-présidente du RIARC, a ensuite pris la parole pour saluer la réussite de ces assises, remercier l’ensemble des délégations venues de divers pays africains et réaffirmer l’engagement de son institution à poursuivre la lutte contre les discours de haine. Elle a ensuite cédé la tribune au Président du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), Me René Bourgoin, qui a prononcé le discours de clôture.


Il a insisté sur l’importance de renforcer la coopération entre instances africaines de régulation et a appelé à la mise en œuvre effective des recommandations issues de ce rendez-vous, qui s’achève ainsi dans une atmosphère de convivialité et de détermination collective.


