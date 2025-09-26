Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Ounianga Kebir, la perle du Sahara, cœur battant du tourisme tchadien


Alwihda Info | Par Ben Kadabio - 26 Septembre 2025



Tchad : Ounianga Kebir, la perle du Sahara, cœur battant du tourisme tchadien
Au nord du Tchad, au cœur du Sahara, se cache un trésor rare et mystérieux, les lacs d’Ounianga. Ce site exceptionnel, inscrit en 2012 au Patrimoine mondial de l’UNESCO, est une véritable oasis de vie dans un océan de sable et de roches.

Ici, la beauté brute du désert rencontre l’éclat apaisant de l’eau, offrant aux visiteurs un spectacle unique au monde. Il y a plusieurs millénaires, le Sahara n’était pas ce désert aride que nous connaissons aujourd’hui. C’était une terre fertile, riche en faune et en flore.

Les lacs d’Ounianga, vestiges de cette époque lointaine, continuent de témoigner de cette histoire. Malgré l’aridité extrême, ces lacs abritent une biodiversité fragile, symbole de résistance et de continuité de la vie. Deux ensembles majestueux • Ounianga Sérir, à l’est, regroupe une quinzaine de lacs.

Le plus impressionnant, le lac Teli, équivaut à près de 600m terrains de football. • Ounianga Kebir, à l’ouest, abrite le majestueux lac Yoa, le plus profond et le plus volumineux de tout le Sahara. Ses eaux colorées, variant du bleu au vert, offrent des panoramas dignes des plus grandes cartes postales. Une destination touristique d’exception Avec ses paysages lunaires, ses reliefs sculptés par le vent, ses palmeraies verdoyantes et ses eaux scintillantes, Ounianga est une invitation à l’aventure et à la contemplation.

Pour les amateurs de photographie, de randonnée, d’histoire ou tout simplement de beauté naturelle, c’est un lieu incontournable. Nous avons rencontré le représentant de l’ONG Action Humanitaire Africaine (AHA), l’une des rares structures engagées activement dans la préservation du patrimoine naturel et culturel du Tchad. "Ici nous sommes très convaincu du travail que nous faisons quand les touristes viennent du monde entier "

Une fierté nationale célébrée
La visite récente d’une forte délégation conduite par le Ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, M. Abakar Rozzi Teguil, confirme la place centrale d’Ounianga dans l’avenir touristique du Tchad.

Ce site prestigieux sera également au cœur des festivités de la Journée mondiale du tourisme 2025, qui promet d’être célébrée avec faste et éclat. Invitation aux voyageurs du monde entier Ounianga Kebir n’est pas seulement un lieu à visiter. C’est une expérience à vivre.

C’est un voyage hors du temps, où la grandeur du Sahara se mêle à la douceur de l’eau. C’est une rencontre avec l’histoire, la culture, et la beauté pure. Venez découvrir Ounianga Kebir, là où le désert s’incline devant l’eau, et laissez-vous séduire par la magie du Tchad éternel.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
