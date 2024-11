Tchad : formation des enfants du canton Balimba sur la paix et le développement durable

L’Organisation des Jeunes Bâtisseurs Tchadiens (OJBT), à travers le projet « Jeunesse en Action », a organisé ce mardi 26 novembre 2024, une formation centrée autour du thème « Stop au Conflit Éleveurs-Agriculteurs : En faveur d'un Développement Durable », à l'intention des enfants des éleveurs et agriculteurs du canton Balimba.



Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes générations aux enjeux liés aux conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs dans la province du Moyen-Chari. L'objectif est de les éduquer sur les causes profondes des conflits entre ces deux communautés, et de les encourager à jouer un rôle actif dans la recherche de solutions pacifiques et durables.



Le superviseur du projet, Gali Migari Evariste, représentant de l'Organisation des Jeunes Bâtisseurs Tchadiens, a souligné que cette formation vise à créer un climat de paix et de collaboration entre les différentes communautés, tout en encourageant les jeunes à devenir des ambassadeurs de la paix et du développement durable dans leurs villages.



Il a également rappelé l'importance d'un travail commun pour garantir un avenir meilleur, sans violence, pour les futures générations. Le représentant du chef de canton de Balimba, Doumdibaye Nderngue, s’est réjoui de l’organisation de cette formation qui vise à promouvoir la paix, le dialogue intercommunautaire et le développement durable dans les zones rurales du Tchad.



L'événement a été salué par les autorités locales, qui ont exprimé leur soutien aux initiatives de sensibilisation et de formation, pour une gestion pacifique des conflits.