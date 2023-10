Tchad : formation des femmes médiatrices du Ouaddaï sur la gestion des conflits communautaires

La Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices pour la Paix Durable, en collaboration avec IDEA International, a lancé un atelier de formation destiné aux femmes médiatrices du Ouaddaï.



L'événement s'est déroulé à Abéché à partir du jeudi 26 octobre 2023, et a été inauguré par Abakar Hissein Didigui, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, en présence de ses collaborateurs. Cet atelier de deux jours a rassemblé une trentaine de femmes, en provenance de diverses organisations féminines de la province.



L'objectif de cette formation est d'intégrer les femmes leaders dans le processus électoral, la participation politique, la représentation, ainsi que dans l'élaboration des constitutions. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints de l'IDEA et de la Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices, pour soutenir la transition démocratique au Tchad.



L'institut IDEA International, qui œuvre au renforcement de la démocratie, a débuté son engagement en soutenant le processus du dialogue national inclusif. Aujourd'hui, il contribue à la mise en place de réformes institutionnelles, au retour à l'ordre constitutionnel, et à l'apaisement du climat politique et social.



Mme Derom Dekoubou Rebecca, coordinatrice de la Coalition des Femmes Tchadiennes pour la Paix Durable, a souligné le rôle crucial des femmes dans la société tchadienne, représentant 52% de la population, mais regretté leur sous-représentation dans les processus de médiation.



Yaya Bio Bawa, conseiller principal d'IDEA International, a expliqué que son organisation met en œuvre un programme financé par l'Union européenne, dédié au soutien de la transition démocratique au Tchad. Il a insisté sur le rôle vital des femmes dans la recherche de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale, pour résoudre divers conflits communautaires.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a exprimé sa gratitude envers IDEA International, pour son soutien constant envers les organisations de la société civile, notamment les organisations féminines. Enfin, il a souligné que la paix sincère et durable est une priorité majeure pour les plus hautes autorités tchadiennes.