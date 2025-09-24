Alwihda Info
TCHAD

Tchad : formation des mobilisateurs communautaires sur les VBG à Moussoro ‎ ‎


Alwihda Info | Par ‎Adoum Mbaidoua - 24 Septembre 2025



Ce 24 septembre 2025, Oxfam, en partenariat avec l’APLFT, a organisé à Moussoro un atelier de formation destiné aux mobilisateurs communautaires, comités de protection, représentants des services techniques, partenaires et membres du staff du projet.

Cet atelier, centré sur les violences basées sur le genre (VBG), avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs locaux afin d’identifier et de mieux répondre à ces violences. ‎ ‎Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet « Centrer les femmes et les filles dans la réponse et l'atténuation des violences sexuelles et sexistes dans les communautés touchées par les conflits au Tchad ».

Elle cible spécifiquement les structures communautaires des provinces du Barh El Gazel Sud et de Kleta. ‎ ‎Le responsable terrain d’Oxfam, Taha Yacine a souligné que ce projet vise à offrir une réponse globale et protectrice aux populations vulnérables du Barh El Gazel, en mettant l’accent sur la prévention et la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, l’amélioration de l’accès aux services essentiels, ainsi que le renforcement des capacités communautaires pour assurer leur sécurité et bien-être. ‎ ‎

L’ouverture officielle des travaux a été marquée par l’intervention du préfet du Barh El Gazel Sud, Brahim Djerou Betchi. Il a salué la présence des participants et insisté sur le fait que cette formation constitue une opportunité clé pour comprendre les risques pesant sur les filles et les femmes, échanger sur les bonnes pratiques et développer des approches innovantes pour accompagner les survivants des VBG.

Il a invité tous les acteurs à partager leurs expériences afin de prévenir et atténuer ces violences, rappelant que ce projet s’inscrit en soutien aux efforts du gouvernement tchadien et dans la continuité de la politique prônée par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. ‎


