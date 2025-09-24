Tchad : EPOZOP zone No.1 Bébédjia organise une rencontre d'information sur le code pastoral

Cette rencontre organisée par l'Entente des populations de la Zone Pétrolière (EPOZOP) zone no.1 Bébédjia a regroupé les chefs traditionnels dans le département de la Nya, les différentes organisations de la société civile, les représentants des éleveurs et agriculteurs, des associations et groupements.



Il ressort de cette rencontre, les stratégies de sensibilisation des communautés surtout les agriculteurs sur la tolérance et l'amour du prochain, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique pour une paix durable en milieu rural, gage du développement.



La rencontre, faut-il le rappeler a permis aux parties prenantes de prendre connaissance sur les différents articles que compte le code pastoral, et de faire bon usage à la prochaine. Selon le président de l'EPOZOP Nadjiadjim Theodile, l'annonce du code pastoral par le gouvernement a créé des ennuis dans toutes les localités et sème la terreur en milieu rural.



C’est pourquoi son organisation tient cette journée d'information pour inculquer l'esprit de paix, à travers la sensibilisation des communautés. Pour une plaidoirie, il demande au gouvernement si possible de surseoir à sa décision sur le code pastoral, et mettre l'accent sur le vivre-ensemble, la seule arme pour maintenir l'unité dans le pays.



Pour des explications claires aux communautés, le chef de canton de Bébédjia, Mara Emmanuel a invité ses collègues chefs de canton à vulgariser les différents articles que compte le code pastoral, en vue de réalisation, mais aussi et surtout sensibiliser les agriculteurs et éleveurs à se calmer. Car pour lui, le gouvernement doit retirer ce projet pour une cohésion sociale dans les communautés.



Les participants se disent satisfait de cette rencontre, car selon eux, ils sont bien informés sur le bienfondé et les risques sur le projet du code pastoral, tout en demandant son retrait de l’action du gouvernement. Tous s'accordent pour le retrait du code pastoral en vue, et demandent au gouvernement d'investir dans les deux secteurs, notamment l'agriculture et l'élevage pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays.