Tchad : le délégué général du gouvernement du Moyen-Chari appelle à plus de rigueur dans l’administration

Après une longue période de vacances, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderaman Ahmat Bargou, a rencontré le mardi 23 septembre 2025, dans les locaux de la mairie de Sarh, les délégués et chefs de services déconcentrés de l’État.



L’objectif de cette rencontre est de donner des orientations précises pour améliorer le fonctionnement de l’administration provinciale et de rappeler à l’ordre certains responsables qui n’ont pas encore rejoint leurs postes dans les départements. Au début de cette rencontre, les différents responsables sectoriels ont présenté leurs bilans et les difficultés rencontrées.



Qu’il s’agisse de l’éducation, de l’agriculture, de l’élevage, du commerce, des infrastructures, de la fonction publique, de l’action sociale, de la jeunesse et des sports ou encore des droits de l’homme, les problèmes évoqués sont similaires : retards dans les crédits de fonctionnement, manque d’infrastructures adaptées et manque de personnel.



Du côté de la santé, la situation est plus rassurante. Le personnel sanitaire, avec l’appui des organisations de la société civile mène, en ce moment, une campagne de sensibilisation contre le choléra.



Face à toutes ces préoccupations, le délégué général a demandé au délégué des finances de revoir le budget afin de mieux soutenir les services. Il a également insisté sur la discipline au travail : respect des horaires, présence effective et suivi strict des cahiers de charges. Selon Abdraman Ahmat Bargou, seul un travail collectif et bien coordonné permettra de faire avancer le développement du Moyen-Chari.



Une nouvelle rencontre avec les délégués et chefs de services est prévue pour le 15 octobre prochain.