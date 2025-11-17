Tchad - Coopération agricole : Lancement des travaux de construction du Centre d'Élevage Camelin

Ce projet, géré conjointement par l'Agence Hungary Helps et l'Université Hongroise des Sciences Agricoles et de la Vie (MATE), franchit une étape décisive avec le début des travaux. Les opérations de terrassement et de construction ont commencé sur le site destiné à accueillir le futur centre d'excellence spécialisé dans l'élevage camelin et la transformation du lait de chamelle.









Impact Socio-Économique et Portée Régionale

Ce développement vise à garantir des moyens de subsistance durables et l'autonomie économique des Tchadiens, ciblant notamment les femmes, les jeunes et les communautés défavorisées.







Au cours des derniers mois, des étapes préparatoires majeures avaient déjà été franchies :



Arrivée de matériel agricole hongrois.

Pose de la première pierre du projet.





Une fois opérationnel, ce centre permettra non seulement aux agriculteurs et aux chercheurs locaux d'accéder à des connaissances et des outils modernes, mais il contribuera également au développement de l'ensemble de la région du Sahel sur le long terme.

