Province du Ouaddaï : Atelier sur la vision stratégique de la commune de Farchana

Organisé par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH), en partenariat avec ONU-Habitat et avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet de planification stratégique de la commune rurale de Farchana (département d’Assoungha, canton Molou).









Objectifs de la Rencontre

L’objectif principal de cette réunion était d’appuyer le Comité Technique dans la formulation d’une vision commune du développement territorial de Farchana à l’horizon 2040. Cette vision doit être fondée sur les résultats du diagnostic, les consultations menées et les orientations nationales en matière d’aménagement du territoire.







L'atelier visait notamment à atteindre les buts suivants :



Valider les résultats du diagnostic et les principaux enjeux territoriaux identifiés lors des missions précédentes.

Définir une vision partagée du développement de Farchana, intégrant les priorités économiques, sociales, environnementales et institutionnelles.

Explorer plusieurs scénarios d’aménagement (tendanciel, maîtrisé, volontariste) afin d’orienter les futures décisions spatiales et stratégiques.





Étapes Préparatoires et Enjeux





Depuis le mois d’août 2025, plusieurs étapes préparatoires ont été menées, notamment une phase de diagnostic participatif, des consultations locales et une mission de pré-validation.







Ces démarches ont permis de dégager une compréhension partagée des dynamiques territoriales de Farchana, marquées par :



Une croissance non planifiée.

Une forte pression foncière et sur les services.

Une extension urbaine rapide.

Un besoin accru d’une gouvernance adaptée aux nouvelles réalités spatiales.





L’atelier du Comité Technique marque ainsi une étape charnière : il s’agit de passer du diagnostic à la vision prospective, en définissant collectivement les orientations à long terme pour le développement durable et équilibré de Farchana.

