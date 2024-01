Tchad : formation en informatique de base pour les Jeunes du projet Goumoulena Chabab

Cette formation, qui a débuté le lundi 15 janvier 2024 au Centre d'Apprentissage de la Langue Française (CALF) du Tchad, profitera à 80 jeunes au total – 40 du 8ème arrondissement et 40 du 9ème arrondissement. Le programme de formation se poursuivra jusqu'au 10 février 2024.



Le projet Goumoulena Chabab, lancé par l'ONG Guera Touristique et financé par le Fonds PISCA (Projets Innovants de la Société Civile et Coalition d'Acteurs) de l'Ambassade de France au Tchad, comprend plusieurs initiatives en faveur de la jeunesse.



Jonathan Bondjos, Chef de Projet Goumoulena Chabab de l'ONG Guera Touristique, a précisé que le projet inclut des formations en entrepreneuriat, des ateliers sur la recherche d'emploi, des initiations à l'informatique de base, ainsi que des activités sportives telles que des tournois de football masculins et féminins, la promotion des activités artistiques, et le renforcement des capacités des agents communaux en gouvernance locale.