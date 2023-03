Tchad : forum des forces vives de la province du Lac, des recommandations pour lutter contre Boko Haram

Ce forum a été organisé par le cadre de concertation et d'action des forces vives de la province du Lac contre le terrorisme. Le gouverneur de la Province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, a clôturé les travaux en présence du ministre de la Fonction publique, Abdoulaye Mbodou Mbami.



Après deux jours de travaux intenses, agrémentés de riches présentations, d'échanges, de témoignages et de partages d'expérience, les participants au Forum des forces vives de la province du Lac sur la lutte contre la secte nébuleuse Boko Haram et le renforcement du dialogue civilo-militaire recommandent au gouvernement de recruter, de former et de responsabiliser les natifs de la province dans les unités des opérations de lutte contre Boko Haram, de créer plusieurs unités nautiques spécialisées dans la lutte contre le terrorisme en zone insulaire, d'intensifier les campagnes de sensibilisation contre la stigmatisation auprès des autres communautés et de faciliter l'accès au financement des projets porteurs des repentis afin de les occuper sur place.



Les forces vives de la province du Lac ont exprimé leur soutien indéfectible au Président de la transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, et aux forces de défense et de sécurité pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de déployer pour mettre la population du Lac à l'abri des exactions de la secte Boko Haram.



En clôturant les travaux, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, a mentionné que ce forum est la démonstration la plus éloquente de la détermination des filles et fils du Lac à jouer pleinement leur partition dans la refondation d'un Tchad uni et réconcilié, le voeu suprême du président de la transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno.



Il est bon de savoir que ce Forum a contribué à la consolidation de la paix, de la sécurité communautaire et au raffermissement des liens fraternels.