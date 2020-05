Tchad : fracture numérique, l'Assemblée approuve un prêt de 111,4 milliards Fcfa

L'Assemblée nationale a adopté jeudi le projet de loi portant ratification de l'accord d'un prêt préférentiel entre le Tchad et la Banque export-import de Chine (Eximbank).



La plénière a eu lieu en présence du ministre de l'Économie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, et de la ministre secrétaire générale du Gouvernement, Mariam Mahamat Nour.



Selon le secrétariat général du gouvernement, "cet accord est destiné à la réalisation du projet de modernisation nationale des Technologies de l'information et de la Communication. Il fait suite à l'accord-cadre et à l'accord de coopération économique signé le 26 juin 2019 entre le Tchad et la Chine et ratifiés le 20 Août 2019."



À travers ce financement, il est prévu la création d'un centre de données, le déploiement de 1200 km d'un réseau de transmission à fibre optique, et à la réalisation de 200 sites pour la Sotel Tchad.



"Le Tchad peut à travers ce projet espérer diversifier son économie, créer davantage d'emplois et permettre au secteur privé de prendre réellement son envol", a déclaré Dr. Issa Doubragne.



L'aboutissement de ce projet devrait contribuer à la baisse des coûts d'accès à Internet, tout en renforçant différents secteurs (recherche, santé, éducation, agriculture, élevage, etc).



Le montant du prêt s'élève à environ 111,4 milliards de Francs CFA. Il est remboursable sur un délai de 20 ans, assorti d'un délai de grâce de 5 ans et d'un taux d'intérêt de 2%.



Le texte a été adopté à 154 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention.