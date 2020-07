Tchad : fracture numérique, un défi que le pays entend relever à l'horizon 2030

Le ministre des Postes et de l'Économie numérique, Dr. Idriss Saleh Bachar, a déclaré mercredi que "le secteur des postes et du numérique joue un rôle non négligeable en terme de contribution à la croissance de l'économie nationale et de lutte contre la pauvreté."



Dr. Idriss Saleh Bachar s'est exprimé lors de l'ouverture des travaux de l'atelier national de validation du Plan stratégique de développement du numérique et des postes pour la période 2020-2030 qui prend fin aujourd'hui à N'Djamena.



Il a estimé que le Tchad, dans son ensemble, doit tirer le maximum de profit des opportunités qu'offre les technologies de l'information et de la communication, en tant que vecteur de développement économique et social, de par sa transversalité.



"Anticiper un avenir fondé sur l'accès facile" aux services de communication électronique



"Dans l'optique de la compétitivité, notre pays le Tchad se doit d'anticiper un avenir fondé sur l'accès facile et la généralisation des services de communication électronique afin d'attirer plus conséquemment les investissements privés étrangers", a estimé le ministre.



Selon lui, "dans la perspective d'une édification d'un Tchad véritablement digitalisé, le gouvernement a opté et créé un cadre qui puisse permettre au numérique de booster plus significativement le développement socio-économique de notre pays."



De nombreux défis



Dr. Idriss Saleh Bachar a évoqué des progrès remarquables ces 10 dernières années. Toutefois, en dépit de sa contribution au développement économique et social, le secteur des postes et de l'économie numérique est confronté à un certain nombre de défis qui nécessitent des actions idoines en vue d'assurer son efficacité, a reconnu le ministre.



Il s'agit notamment de l'absence de contenu, la faible couverture en réseau 3G/4G, le faible développement des infrastructures larges bandes, le déficit de recherche et d'innovation dans le secteur du numérique, la faible digitalisation des services publics, le très faible taux d'accès à l'internet, l'absence des politiques postales adaptées et le manque d'investissement conséquent au secteur postal.



"Le secteur postal et de l'économie numérique doivent opérer une véritable mue ou jouer un rôle significatif dans le développement socio-économique en facilitant la communication et la distribution des biens et services, de même que l'accès à un service universel, spécialement aux populations rurales", a souhaité le chef de département ministériel.