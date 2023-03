TCHAD

Tchad : grâce présidentielle pour 259 condamnés à la suite des évènements du 20 octobre 2022

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Mars 2023

259 personnes, condamnées le 2 décembre 2022 pour des faits d'attroupements non autorisés, destruction des biens, incendie volontaire, violence et voies de fait, coup et blessures volontaires, troubles à l'ordre public, bénéficient de la grâce présidentielle, selon un décret signé ce 27 mars 2023 par le président de transition Mahamat Idriss Deby.