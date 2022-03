Tchad : grand meeting des ressortissants du Ouaddaï géographique résident à N’Djamena

Dès 6 heures du matin, la police a pris d’assaut le Palais du 15 janvier. La police a encerclé les locaux du Palais du 15 janvier pour empêcher les entrées, alors que la mise en place pour le meeting était prévue à 7 heures.



Selon Yakoub Saleh Mahamat Ourada (Prince du sultanat Abassiya), "toutes les autorisations nécessaires pour la tenue de ce meeting sont entre nos mains mais à notre grande surprise, la police a empêché les gens expressément d’entrer dans les locaux du palais de 6h à 9h sans aucune cause. Cela est un sabotage".



Le meeting a été animé sous le slogan : « notre vive préoccupation, c’est la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble et la réhabilitation de notre patrimoine historique, le sultanat Al Abassiya du Ouaddaï à la famille d’origine ».



Dr. Mahamat Nour Adam a appelé toutes les filles et fils du Dar Ouaddaï à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale, à la paix et à la stabilité.



D'après lui, "on ne pourrait se réveiller un bon matin, décider de destituer un sultan et nommer un autre à sa place. La société a ses règles et coutumes sur la chefferie traditionnelle". Les organisateurs du meeting exigent la restitution du sultanat Abassiya à la famille d’origine.