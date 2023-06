Tchad : grande préoccupation sur l'état des canaux dans le 8ème arrondissement de N’Djamena

L'état et l'entretien des canaux dans le 8ème arrondissement de la capitale tchadienne sont de plus en plus préoccupants.



Non seulement aucune disposition n'a été prise pour leur entretien jusqu'à présent, mais l'achèvement d'un nouveau canal reliant la zone du 7ème arrondissement au canal de quartier Ndjari, ajoute à la complexité de la situation.



Si les responsables en charge ne prennent pas de mesures dès aujourd'hui, il est à craindre que les habitants des quartiers Ndjari et Diguel soient confrontés à de graves problèmes, notamment des risques d'inondations.



La négligence de l'entretien des canaux dans le 8ème arrondissement est un problème persistant. Malgré les demandes et les préoccupations croissantes des résidents, aucune mesure concrète n'a été prise pour remédier à la situation.



En conséquence, l'état des canaux s'est détérioré au fil du temps, ce qui peut entraîner une mauvaise circulation de l'eau et des risques accrus d'inondations. La récente construction d'un nouveau canal reliant la zone du 7ème arrondissement au canal de quartier Ndjari est censée améliorer le système de drainage et faciliter l'écoulement de l'eau provenant de ces deux arrondissements.



Cependant, le manque d'entretien généralisé des canaux existants compromet l'efficacité de ce nouvel ajout.