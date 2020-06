Tchad : guéri de Covid-19 puis stigmatisé, il obtient un stage dans une ONG

Il vous souviendra que Mathias Dourang, le jeune étudiant en 4ème année de Droit privé, guéri de la Covid-19 et stigmatisé par son entourage, dont nous avons prêté notre plume et notre micro, affirmait subir une pression psychologique et morale.



Mathias Dourang a pu enfin bénéficier d’une procédure spéciale pour son autonomisation. Il commence alors un stage au sein de l’UNFPA et travailler ensuite dans le cadre de son programme de lutte contre la propagation de la Covid-19 et la stigmatisation des personnes guéries de cette maladie.