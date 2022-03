Tchad : hausse de prix du baril de pétrole, la réaction du PCMT

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a réuni ce 3 mars le nouveau gouvernement pour un conseil des ministres extraordinaire. Abordant la question économique, le chef de l'État a rappelé que l’augmentation conjoncturelle du prix du baril de pétrole "ne doit en aucun cas nous faire perdre de vue notre politique de rationalisation des ressources publiques".



La guerre en Ukraine et les inquiétudes liées à l'approvisionnement ont entrainé une hausse des cours du pétrole.



Depuis le 1er décembre dernier, le cours du Brent a augmenté de plus de 80%, de 65 à 118 dollars le baril.



Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a en outre, indiqué que le paiement des salaires, le financement des services sociaux de base, la sécurité et les préparatifs du Dialogue National constituent des priorités absolues et doivent être au centre de l'action gouvernementale.