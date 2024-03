Tchad : hommage à Yaya Dillo lors de l'investiture du candidat d'Al-Wassat à l'élection présidentielle

Abdreahim Younous Ali, au début de son discours, a demandé une minute de silence en hommage à Yaya Dillo, décédé le 28 février au siège du Parti Socialiste Sans Frontière (PSF) dans le quartier Klémat. Il a souligné que sa nomination à la tête du parti Al-Wassat n'était pas un hasard.



Abderahim Younous Ali a précisé que sa candidature à l'élection présidentielle de mai 2024 vise à initier un changement crucial pour assurer un avenir où les Tchadiens pourront vivre sans violence, dans un climat de paix et de stabilité.



Après avoir prononcé son discours en français, en arabe et en anglais, Abdreahim Younous Ali a encouragé ses militants à ne plus craindre l'avenir. Il a affirmé qu'il déposerait sa candidature conformément aux règles auprès de la Cour constitutionnelle et les a invités à choisir le véritable représentant pour guider le Tchad vers un avenir prometteur.