Tchad : hommage au Pr Abdrahmane Oumar Almahy, un héritage scientifique et civilisationnel

À l'occasion du 11ème anniversaire du décès du Pr Abdrahmane Oumar Almahy, ancien recteur de l'Université Roi Fayçal de N'Djamena, une conférence scientifique a été organisée le mercredi 27 novembre 2024, au Palais des arts et de la culture de N'Djamena.



L'événement a été co-organisé par l'Association Rouya pour le développement culturel et social, ainsi que la Fondation Mayar pour la formation et le développement. Le thème de la conférence était « Almahy, héritage scientifique et civilisationnel ».



Le panel a brièvement évoqué le parcours académique et social du Pr Abdrahmane Oumar Almahy. Lors de cette rencontre, des attestations de reconnaissance et des remerciements ont été décernés à des proches et amis de longue date.



Le conférencier Adoum Goudja, ancien ministre et ami du défunt, a souligné que grâce aux efforts du Pr Almahy, les études supérieures en langue arabe au Tchad ont connu une évolution notable, enrichies par ses relations tant nationales qu'internationales avec le monde arabe.