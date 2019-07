Tchad : hommage du chef de l'Etat à Mamadou Kourtou

Le président de la République Idriss Déby a adressé mardi ses condoléances à la famille de Mamadou Kourtou, décédé lundi au Maroc.



"C’est avec une vive émotion et une profonde tristesse que le Président de la République, chef de l’État, Idriss Déby Itno a appris le décès du deuxième vice-président de l’Assemblée, Mamadou Kourtou", a indiqué le directeur général de la communication de la Présidence, Abdoulaye Ngardiguina, dans un communiqué.



"Le décès de cet homme d’expérience, connu pour son sens de consensus et son ouverture d’esprit est un coup dur pour la Représentation Nationale et la Nation toute entière", souligne Déby.



"Le président de la République présente ses condoléances à la famille de l’illustre disparu et à la Représentation Nationale. Puisse Dieu le Clément et le Tout miséricordieux accueillir l’âme du défunt dans son royaume céleste", ajoute le communiqué.