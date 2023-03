Tchad : huit équipes engagées dans le championnat de football senior de Pala

Une foule de supporters et d'amoureux du ballon rond venus de différentes contrées de la ville de Pala et d'ailleurs assistaient à cet événement. Le match inaugural a opposé l'équipe Sao Académie FC à l'équipe GIZ FC, et s'est soldé sur un score nul de 0-0.



Le président du comité d'organisation, Mbidi Thomas, a souligné que ce championnat s'inscrit dans le cadre de la saison sportive 2022-2023, et a appelé les différentes institutions à sponsoriser les équipes de football. De son côté, le vice-président de la ligue provinciale de football du Mayo Kebbi Ouest, Dikbo Hubert, a exhorté les responsables à tous les niveaux à soutenir la jeunesse dans le domaine du football. Il a également attiré l'attention des joueurs et des supporters sur les comportements anti-sportifs et a mis l'accent sur l'esprit du fair-play pendant le déroulement de ce championnat, qui regroupe 8 équipes de football.



Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Sadik Abdraman Kathir, qui a donné le coup d'envoi de ce championnat, a exprimé le souhait que la compétition se déroule dans de bonnes conditions.



Selon lui, les autorités du pays placent le football au centre de certaines priorités. Les différents joueurs sont invités à véhiculer des messages de paix et de cohabitation pacifique pendant et après ce championnat, qui se veut un cadre de brassage autour du football.