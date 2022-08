Tchad : il est désormais interdit de filmer ceux qui dorment au Dialogue national

Au deuxième jour des travaux du Dialogue national, le Comité d'organisation interdit de filmer les participants à leur insu. Cette mesure vise notamment à contrecarrer la circulation sur les réseaux sociaux des photos de participants en train de dormir ou dans des positions peu convenables et humiliantes.



"Des gens filment les autres sans leur avis pour poster sur le net. C'est interdit. Soit-disant qu'il est en train de dormir et poster sur le net. On se rend compte que nous-mêmes, nous nous épions", affirme un rapporteur du CODNI.



Selon le CODNI qui a délivré plusieurs consignes disciplinaires ce 25 août, en attendant l'adoption du règlement intérieur et la mise en place du Présidium, ce sont beaucoup plus les participants eux-mêmes qui se livrent à ces pratiques, plutôt que les reporters des médias.