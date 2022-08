Tchad : il est temps de créer des marchés modernes à Ndjamena

Aux alentours du marché de Dembé, l’embouteillage témoigne de l’échec de la mairie. Quelques semaines après la visite du maire sur le site, rien n’a changé, même scénario et même décor tous les matins.



La voie bitumée est partagée entre piétons, femmes vendeuses de légumes, les porte-tout, les minibus de transport urbain, les motocycles et autres. Ni la police de circulation, ni les agents municipaux sur place, n'arrivent à mettre de l'ordre. Sauf les usagers patients empruntent cette voie à l'heure de pointe.



C’est une situation difficile à comprendre. Toutefois, il faut dire que les femmes vendeuses de légumes sont en partie à l'origine de cet embouteillage. Car elles ont occupé anarchiquement cette voie. Quelques vendeuses se défendent : « ce n'est pas de notre faute, depuis notre déguerpissement, nous sommes obligées de rester ici, sous cette voie pour continuer notre activité ».



Dès le début de l'année 2022, le maire de la ville de Ndjamena a promis à ses concitoyens une circulation fluide pendant les heures de pointe, en procédant à une opération de déguerpissement des boutiques et hangars sur les voies publiques.

Malheureusement, plus de six mois après, la population éprouve des difficultés à circuler aux alentours du marché. Il va sans doute que dans ce pays, joindre l’acte à la parole n'est pas facile.



Mais pour son honneur, le maire doit trouver une solution à cette situation. Il est temps de créer des marchés modernes dans certaines communes, de créer des espaces bien aménagés pour la vente de certains aliments. La mairie devrait représenter l'image de la ville, en toute chose.