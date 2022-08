Tchad : "il est temps de repenser à une nouvelle stratégie d'assainissement"

Pendant la saison pluvieuse, la capitale tchadienne devient une source d'inquiétude pour ses habitants. Les caniveaux non curés par la municipalité, notamment dans les quartiers périphériques, font craindre le pire. Ces images rappellent un récent et triste souvenir de l'histoire communale inscrite dans les annales de la trahison.



Voilà le visage d'une ville qui est considérée par ses amateurs comme la vitrine de l'Afrique centrale. Inventée et falsifiée sur la tarte et parachutée par des élites politiques qu'elle ne peut résister au temps de l'action. Parce que les responsables chargés de la gestion de cette ville n'ont pas le profil type à la hauteur des défis du temps pour comprendre les enjeux du développement de la capitale.



En réalité, la ville de N'Djamena connait aujourd'hui d'énormes difficultés en ce qui concerne l'évacuation d'eaux. À la moindre pluie, il y a des inondations. Une cerise sur le gâteau pour les responsables chargés de la gestion de la ville.



Les canalisations à l'intérieur des quartiers sont quasi-inexistants. Celles qui sont au bord du goudron sont obstruées par les bouteilles et autres déchets. Il est temps de repenser à une nouvelle stratégie d'assainissement pour rendre nos villes propres.



Les défis de l'assainissement de nos villes nécessitent le concours de tout le monde, le gouvernement, les responsables municipaux et l'esprit civique de nos concitoyens.