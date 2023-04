Tchad : il étrangle un enfant à cause d’un gésier de poulet à Kelo

À Kelo, dans le département de la Tandjilé Ouest, le gésier du poulet a une grande valeur traditionnelle et ancestrale chez les Zimé, Lélé et Marba. Ce petit morceau qui se trouve à l’œsophage du poulet est offert aux étrangers ou aux personnes plus âgées que celles avec qui l'on mange ensemble. Chez ces communautés, le poulet est considéré comme un animal spécifique pour accueillir un étranger. C'est pourquoi, quelle que soit la pauvreté d'une famille, elle possède au moins un poulet, qui peut servir de repas en cas d'arrivée d'un étranger.



Selon les différentes traditions, quand une famille tue un poulet pour un étranger, le père de famille vient partager la sauce avec l'étranger. Généralement, les parties servies dans le plat sont les deux gigots, la poitrine, le gésier, une aile ou le cou. Après le repas, la famille choisit un enfant poli et respectueux pour aider l'étranger à manger. Dans le cas où la famille n'a pas de garçon respectueux, elle peut faire appel à un enfant voisin pour accompagner l'étranger. Sinon, le père de famille l'accompagne, mais cela reste rare.



Le 6 avril 2023, une famille Zimé du canton Zimé Wagoï a tué un poulet pour le beau-père qui leur rendait visite. Ils ont choisi leur fils le plus instruit, qui fréquentait à Kelo et était venu pour les vacances de Pâques, pour manger avec le beau-père. Pendant le repas, le garçon a pris la poitrine du poulet déposée devant le beau-père, en lui ajoutant un gigot dessus. En attendant que le beau-père le remercie, il a pris un gigot, l'a fini, puis a pris le gésier pour manger. C'est alors que le beau-père s'est jeté sur lui et l'a étranglé pour l'empêcher de manger le gésier. L'enfant est sorti en criant et a raconté la scène à sa famille. Son père, furieux, a voulu le frapper, mais le beau-père l'a calmé. Humilié, il a déclaré que "c'est les enfants de nos jours, tu vas faire comment beau. Laisse tomber."



D'après la version du garçon, à Kelo où il fréquente, les gésiers du poulet sont vendus à d'autres femmes qui les grillent et les vendent dans les débits de boissons. Il pensait que sa mère avait commis une erreur en mettant le gésier dans la sauce et voulait s'en débarrasser pour ne pas déplaire au beau-père. Cependant, c'était exactement l'inverse de ce qui se passait dans le village.



La leçon que l'on peut tirer de cette histoire est de laisser les enfants découvrir leur tradition et leur culture pendant les vacances, plutôt que de les laisser grandir en ville sans connaître leur culture. Des choses insignifiantes peuvent facile peuvent facilement causer la mort à un être.