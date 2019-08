Tchad : "il faut beaucoup de courage pour conserver sa vocation de magistrat jusqu'au bout"

Le Palais de justice d'Abéché a abrité ce mercredi matin l'audience solennelle d'installation de quatre magistrats. Il s'agit de deux juges du siège près le Tribunal de grande instance d'Abéché, Abdallah Saboun Timan et Mahamat Ahmad Youssouf, d'un juge de paix d'Adré, Samir Abderaman Ismaïl et d'un juge de paix d'Abdi, Moussa Issa Abdoulaye.



La cérémonie a eu lieu en présence du président du Tribunal de grande instance d'Abéché, Moussa Abdelkérim Saleh et de plusieurs autres personnalités.



Le 1er substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Abéché, Allona-va Magambie Emmanuel a indiqué que leur rôle de magistrat exige d'eux un dévouement, une abnégation et un sacrifice.



"Il faut beaucoup de courage et d'efforts personnels pour conserver sa vocation de magistrat jusqu'au bout dans une République comme la notre où le juge se retrouve presque partout tout seul, avec en main sa loi, sa balance et son épée", a-t-il indiqué.