Tchad : "il faut changer d'éducation, sinon c'est se retourner dans le vide", Ahmat Hassaballah Soubiane

"Dans notre façon de vivre, rien ne nous rapproche", c'est avec ces mots que l'homme politique et ancien diplomate Ahmat Hassaballah Soubiane a interpellé l'opinion, au cours d'une table-ronde organisée le 4 janvier 2023 au CEFOD par le Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) sur « les techniques de prévention des conflits et le rôle de la société civile dans la promotion des valeurs démocratiques au cours de la période transitoire du Tchad ».



L'ex-conseiller spécial du défunt Maréchal du Tchad a estimé que "le cas du Tchad est exceptionnel" car "dans notre façon de vivre, rien ne nous rapproche". Preuve à l'appui : "voyez dans vos salons (…) Affourcha, atourda, dougga… c’est ça le langage dans la rue. Les éducateurs font beaucoup d’efforts mais l’État n’a jamais soutenu les éducateurs. Qu’est ce qu’on peut attendre de cette éducation ?"



Paradoxalement, "dans les discours officiels, on milite pour l’unité", a relevé Ahmat Hassaballah Soubiane. "Ça ne marchera pas. Voyez dans vos salons", a-t-il insisté. À ses yeux, « il faut changer d’éducation sinon c’est se retourner dans le vide ».