Tchad : "il faut lutter contre les violences et connaître vos droits"

L'Organisation pour le secours et le développement de la femme au Tchad (OSDFT) a organisé dimanche matin dans la commune de 2ème arrondissement de N'Djamena, une conférence-débat sur les violences faites aux femmes afin de sensibiliser les jeunes.



La conférence a permis aux participantes de connaître leurs droits afin de faire face aux violences.



D'après la présidente de L'ONG OSDFT, Mme. Ache Mahamat Fadoul, "il faut lutter contre les violences et connaître vos droits."



Elle a estimé que "le viol meurtri la chair et reste gravé dans la mémoire. Il peut avoir des conséquences non désirées, notamment une grossesse ou la transmission de maladies."