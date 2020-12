TCHAD Tchad : "il faut utiliser l'outil numérique pour créer de la richesse, l'éducation, dans le bon sens"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Décembre 2020



Le ministre des Postes et de l'Économie numérique appelle la jeunesse à utiliser l'outil numérique pour créer de la richesse, l'éducation, et dans le bon sens.



"On est venu vous écouter. Il faut toujours oser. Il ne faut pas simplement se borner pour dire qu'il y a des choses impossibles. Rien n'est impossible pour la jeunesse. Il faut avoir des projets et si vous rêvez grand, ces projets vont réussir grâce à l'accompagnement du gouvernement. Le gouvernement ne peut que vous accompagner mais c'est à vous de rêver. Pour que ces rêves deviennent réalité, les dispositions seront prises par l'État via les institutions".

Dr. Idriss Saleh Bachar a expliqué que l'Office nationale de la jeunesse et des sports (ONAJES) et l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC) ont le rôle d'accompagner la jeunesse, notamment dans le domaine du numérique. Il a annoncé que l'équipement de la bibliothèque du Centre culturel de Mao sera réalisé par l'ADETIC, tandis que la réalisation du stade reviendra au ministère des Sports.



Le ministre a lancé un défi à la jeunesse du Kanem : monter un projet de bibliothèque virtuelle qui sera financé par l'ADETIC. "Si la jeunesse ne parvient pas à monter le projet, on le fera quand même, avec les autres jeunes. Le Kanem aura sa bibliothèque virtuelle d'ici fin 2021", a-t-il rassuré. Le ministre des Postes et de l'Économie numérique, Dr. Idriss Saleh Bachar, a pris la parole samedi à Mao, au cours d'une rencontre d'échange avec la jeunesse du Kanem. Il a appelé les jeunes à oser, avoir des rêves et des projets :Dr. Idriss Saleh Bachar a expliqué que l'Office nationale de la jeunesse et des sports (ONAJES) et l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC) ont le rôle d'accompagner la jeunesse, notamment dans le domaine du numérique. Il a annoncé que l'équipement de la bibliothèque du Centre culturel de Mao sera réalisé par l'ADETIC, tandis que la réalisation du stade reviendra au ministère des Sports.Le ministre a lancé un défi à la jeunesse du Kanem : monter un projet de bibliothèque virtuelle qui sera financé par l'ADETIC. "Si la jeunesse ne parvient pas à monter le projet, on le fera quand même, avec les autres jeunes. Le Kanem aura sa bibliothèque virtuelle d'ici fin 2021", a-t-il rassuré.





"Tout ce qu'on dit ici, on n'est pas là pour faire des promesses comme ça. Ça va être réalisé. D'ici février, on est comptable et vous pouvez nous saisir", a dit le ministre.



Tout comme son collègue de la Jeunesse et des Sports, Dr. Idriss Saleh Bachar a exhorté les jeunes à une utilisation responsable et bénéfique des TIC : "Il faut oser. Il ne faut pas seulement utiliser l'outil numérique pour se divertir, le loisir, etc. Le loisir il le faut mais il faut l'utiliser pour créer de la richesse, pour l'éducation, dans le bon sens. Si vous utilisez le numérique dans le bon sens, ça va vous permettre de contribuer valablement sur l'économie de votre province. Si vous avez des projets dans le cadre du numérique, n'hésitez pas à saisir l'ADETIC qui va vous accompagner".

Plusieurs tablettes numériques ont été offertes par l'ADETIC à des jeunes de la province suite à un jeu-concours. Par ailleurs, les travaux de construction d'un centre communautaire multimédia ont été lancés à Mao. "D'ici juin-juillet 2021, vous aurez le centre. Il est dédié à la jeunesse", a indiqué Dr. Idriss Saleh Bachar."Tout ce qu'on dit ici, on n'est pas là pour faire des promesses comme ça. Ça va être réalisé. D'ici février, on est comptable et vous pouvez nous saisir", a dit le ministre.Tout comme son collègue de la Jeunesse et des Sports, Dr. Idriss Saleh Bachar a exhorté les jeunes à une utilisation responsable et bénéfique des TIC :Plusieurs tablettes numériques ont été offertes par l'ADETIC à des jeunes de la province suite à un jeu-concours.





Dans la même rubrique : < > Tchad : un agent de sécurité privée tué cette nuit à N'Djamena Tchad : Les Transformateurs demandent l'assistance policière pour la "marche de la justice" Tchad : violences d'Achiguek, les communautés Bilala-arabe et Arabe Salmanié réconciliées Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)