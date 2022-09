Tchad : il propose une formation militaire de six mois pour tous les enfants à la rue

M. Nassour, participant au dialogue national, a formulé. plusieurs propositions visant à renforcer la formation professionnelle des jeunes, ce 22 septembre. Il appelle à renforcer les fonds mis à la disposition de la formation professionnelle, construire des centres de formation professionnelle sur toute l'étendue du territoire et insérer dans toutes les prisons du Tchad des centres de formation professionnelle pour pouvoir former les détenus.



Il préconise également de restituer au ministère de la Formation professionnelle les centres de formation qui seraient sous tutelle d'autres ministères.



"Concernant les enfants à la rue, nous demandons à l'État de les prendre tous et de les envoyer en formation militaire de six mois. À la fin de leur formation, ils seront mis à la disposition du ministère de la Formation professionnelle pour les initier ou les former dans un domaine", suggère M. Nassour.