Tchad : il tente de brûler ses deux enfants pendant leur sommeil

Fait divers. Mbaiouabedé Clément, un homme habitant le quartier Koutou dans la commune de Moundou, a tenté de brûler ses deux enfants alors que ceux-ci étaient endormis. C'est de justesse qu'ils ont pu se sauver.



La scène s'est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi.



Le père reproche à ses enfants d'avoir volé sa réserve de mil, la quantité d'un demi sac. C'est ainsi qu'il a attendu que ses enfants -l'un en classe de 5ème et l'autre en classe de CP2- soient profondément endormis pour mettre le feu à la maison de paille qui les abritaient.



Les enfants ont pu sortir sains et saufs de la maison grâce à leur vigilance et celle des voisins.



Alerté, le chef de canton de koutou Mbailelem Gaston a aussitôt eu recours aux éléments de la police du CA4 de la ville de Moundou pour appréhender le présumé auteur de la tentative d'assassinat.



Les enfants quant à eux, ne reconnaissent pas avoir volé le sac de mil de leur père.



Selon le chef de canton, Mbaiouabede Clément est connu pour son comportement irresponsable, ce qui a poussé sa femme à le quitter il y a quelques temps, laissant ses enfants à leur merci puisque leur père ne s'occupe pas d'eux.



Le chef de canton a souhaité que l'auteur des faits soit sévèrement puni conformément à la loi afin de servir d'exemple aux autres.