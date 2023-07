Tchad : imbroglio de dernière minute pour une conférence de presse de l'opposition

Le Parti socialiste sans frontière, le Bloc des fédéralistes, la fédération de l'opposition démocratique et la société civile ont prévu d'organiser une conférence de presse ce 21 juillet 2023 au centre culturel Al-Mouna de N'Djamena. Cependant, depuis une trentaine de minutes, les organisateurs constatent que le centre n'est pas coopératif et n'aurait pas la volonté de leur permettre d'organiser la conférence de presse. Ils affirment que des chaises sont même déplacées sur le bord de la chaussée.



Cependant, le technicien du centre a attribué cette situation à une panne du groupe qui dure depuis quelques jours, et il aurait déjà informé un membre du parti à ce sujet. "Ce n'est pas la première fois qu'ils organisent des activités chez nous, pourquoi devrions-nous refuser aujourd'hui ?", dit-il.



Malgré les obstacles, les organisateurs restent déterminés à poursuivre leur conférence de presse au centre culturel Al-Mouna de N'Djamena.