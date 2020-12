Tchad : inauguration des nouveaux bâtiments du 1er arrondissement de Pala

Les nouveaux bâtiments du premier arrondissement de la commune de Pala ont été inaugurés ce mercredi 16 décembre au quartier Wa-Imbrao. C'est le préfet du département de Mayo Dallah, Kelo Agnim qui a coupé le ruban qui symbolise en service de ces bâtiments qui ont coûté plus de 60 millions de FCFA, sur fonds propres de la commune de Pala. La construction du siège du premier arrondissement de Pala, entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement communal de la ville, selon le maire Tao Hindabo.

Cet investissement contribue à créer un climat de travail favorable aux agents indique le maire. Car depuis sa prise de fonction avec son exécutif en mi-mai 2017, Tao Hindabo déclare que son souci majeur est de faire de la commune de Pala, une collectivité autonome dynamique.



L'entreprise de construction des bâtiments et des travaux publics qui a réalisé ces infrastructures déplore les effets des mesures prises pour contrer le coronavirus, et ayant favorisé la flambée des prix des matériaux et des matériels de construction. L'ingénieur Djecobe Éric a présenté le travail réalisé qui est constitué d'un bâtiment contenant cinq bureaux et une salle de réunion, un bâtiment de deux pièces servant de bureau de la police municipale et d'une guérite, un hangar servant de parking, un bloc de trois latrines et d'une clôture pour un coût global de plus de 60 millions finalisé sur une période de neuf mois.



En inaugurant les bâtiments administratifs du premier arrondissement de la commune de Pala, le préfet du département de Mayo Dallah, Kelo Agnim a salué l'engagement de l'exécutif à travers les investissements. Il demande à cette équipe d'investir non seulement dans le domaine de l'immobilier, mais aussi et surtout, dans les services sociaux de base et de l'amélioration de l'urbanisme, conformément au plan de développement de la commune pour le bonheur et le bien-être des populations de Pala. Kelo Agnim a enfin insisté sur la bonne utilisation de ces infrastructures, tout en attirant l'attention de la déléguée du premier arrondissement de la ville de Pala, Maïdjafiné Mouskréo. La visite des infrastructures a mis terme à la cérémonie.