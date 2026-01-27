Tchad : incendie, le restaurant Porcalina ravagé par les flammes

Un violent incendie a entièrement consumé le restaurant Porcalina dans la nuit, aux environs de 03 heures du matin.



Selon les premières informations, le feu aurait été provoqué par un court-circuit survenu dans une boutique voisine, collée au restaurant, avant de se propager rapidement.



Le drame a coûté la vie au petit frère du boutiquier, un mineur qui se trouvait à l’intérieur de la boutique au moment du sinistre. Malgré l’intervention des secours et des riverains, le feu a causé d’importants dégâts matériels et humains.