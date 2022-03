TCHAD Tchad : incendies répétitifs à N'Djamena, le délégué général du gouvernement convoque une réunion

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 20 Mars 2022



Le délégué général du gouvernement auprès de la Commune de N’djamena et d’autres responsables de la ville s’interrogent sur l’origine des incendies répétitifs dans la capitale.

Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N’djamena a fait une rencontre avec tous les maires des communes de la capitale ainsi que les directeurs généraux de la Société nationale d'électricité (SNE) et de l'Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT) ce 19 mars 2022. Il a évoqué l’origine des incendies répétitifs à N’djamena dans le but de trouver des solutions.



Dans sa déclaration, le général Brahim Seid Mahamat a souligné qu'en un laps temps, la ville de N’djamena a connu beaucoup de cas d’incendies. La rencontre a pour objectif de diagnostiquer l’origine dudit phénomène et trouver les voies et moyens afin de prévenir la population à travers des sensibilisations pour faire face aux incendies.



Pour le général Brahim Seid Mahamat, les causes des incendies relèvent de plusieurs facteurs à savoir le circuit électrique, le gaz ainsi que l’incivisme de la population et le phénomène criminel. D’après Brahim Seid Mahamat, jusqu’à présent, les agents de sécurité continuent de faire des enquêtes pour trouver la cause exacte de ces incendies. C’est pourquoi, il tient à rappeler aux différents responsables de la ville de N’djamena de tout faire pour trouver la solution au cas où il y aurait encore des incendies.

Le général Brahim Seid Mahamat a donné des orientations fermes à tous les responsables concernés à savoir les maires des communes, le directeur de la SNE et le directeur général de l'ARSAT afin de mobiliser les délégués des quartiers et les chefs des carrés pour sensibiliser au maximum la population sur l’utilisation et le stockage des gaz ainsi que le branchement du courant électrique car poursuit t-il, par incivisme, la population provoque elle-même les incendies.



Le directeur général de l’ARSAT, Adoum Djimet Saboun, indique que sa direction a depuis deux semaines, pris des dispositions nécessaires et a également utilisé tous les canaux de communication en prenant un certain nombre de décisions pour interdire la vente et l’utilisation des bouteilles de gaz aux abords et à l'intérieur des différents marchés.



Adoum Djimet Saboun a rassuré le délégué du gouvernement auprès de la commune de N’djamena que son institution va collaborer avec toutes les parties prenantes pour trouver une solution adéquate à ce phénomène. Pour le directeur général adjoint de la SNE, Hamid Djoumino, a indiqué que la société dispose en son sein d'un service de lutte contre les incendies. En dépit du phénomène d’incendies dans la capitale, elle déploie des techniciens pour faire des diagnostics.



À l'issue des diagnostics, le rapport indique que les causes ne sont pas dues aux mauvaises installations par ses services des câbles électriques ou des compteurs. Au contraire, si l’incendie est d’origine électrique, cela est dû aux mauvaises installations des câbles au niveau du bâtiment ou de la maison.



