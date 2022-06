Tchad : incinération des valeurs et souches à Abéché

Les agents de la commune d’Abéché et ceux du trésor provincial ont procédé ce 17 juin 2022 à l'incinération des valeurs et souches des années 2019, 2020 et 2021.



L’opération d’incinération s'est déroulée en présence du secrétaire général de la commune d’Abéché, du comptable du trésor et du comptable de la régie financière de la mairie.



Il s'agit de :

1- Taxe boutiques kiosques (261 carnets + 31 tickets) ;

2- Taxe borne fontaine (23 carnets) ;

3- Taxe Charrettes (41 carnets) ;

4- Taxe pousse pousse (36 carnets + 15 tickets) ;

5- Taxe vente d’eau (20 carnets) ;

6- Taxe Rackha (71 carnets + 37 tikets) ;

7- Taxe vidéo club (3 carnets + 12 tickets) ;

8- Taxe moto Taxi (80 carnets) ;

9- Vignettes (940 vignettes).