Tchad : inhumation de Laoukoura Djéringa Céphas, premier caméraman de Moundou

Décédé le 17 novembre à Moundou à l'âge de 73 ans, le tout premier caméraman de la ville de Moundou Laoukoura Djéringa Céphas a été inhumé hier après-midi au cimetière de Maïkag à Moundou.



Ce professionnel d'images a formé et inspiré plusieurs jeunes qui se sont professionnalisés dans ce métier. Laoukara Djeringa Cephas est l'un des tous premiers caméramans de la province du Logone Occidental. Parents, frères, amis et connaissances sont sortis nombreux lui rendre un dernier hommage.



Né le 5 janvier 1947 à Bao, Laoukoura Djeringa Cephas a fréquenté l'école officielle de Bao (CEPE à Ati). En 1958, il entre à l'École de police de Fort Lamy puis il est orienté à la Compagnie tchadienne de sécurité (CTS). Muté à l'armée en 1975, il intègre le service des communications et transmissions.



Il s'est très tôt intéressé au métier de la photographie. Il s'inscrit à des cours par correspondance où il sort nanti d'un diplôme de photographe/reporter.



Le défunt est père de 10 enfants dont quatre garçons et six filles (une décédée) et a huit petits-enfants.